Roma: Corsetti (Pd), per trasferimento palazzo gruppi escludere sede via Goito

- “Sul trasferimento degli uffici di via del Tritone che ospitano i gruppi e le commissioni capitoline, il M5s conferma la sua incapacità. Pur essendo condivisibile la scelta di disdire il contratto dell’attuale sede piuttosto oneroso per le casse capitoline, la gestione del prossimo trasferimento è a dir poco imbarazzante". Lo dichiara in una nota il consigliere del Pd Orlando Corsetti. "Infatti, ridosso della scadenza concessa in regime di prorogatio - aggiunge -, non si conosce ancora quale sarà la sede che ospiterà gli organi politici e il relativo personale. Tra le ipotesi circolate in queste ore anche la possibilità di utilizzare l’edificio di via Goito attualmente sede di parte della Uo II gruppo di Polizia locale e di alcuni uffici strategici del municipio II, come il servizio demografico e quello sociale". (segue) (Com)