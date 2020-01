Roma: Corsetti (Pd), per trasferimento palazzo gruppi escludere sede via Goito (2)

- Corsetti spiega che "è stato richiesto al municipio di liberare gli spazi occupati dai propri uffici, privando l’intero territorio cittadino di servizi fondamentali per la cittadinanza, come gli sportelli demografici e quelli destinati all’assistenza sociale che attualmente occupano una posizione strategica per la vicinanza alla stazione Termini". Una scelta che il consigliere del Pd definisce "incomprensibile, davvero difficile da spiegare ai tanti romani che ne usufruiscono e che da domani dovranno rinunciare a prestazioni di servizi importantissime in un’area dove gravitano quotidianamente migliaia di persone" e pertanto chiede "alla sindaca Virginia Raggi di attivarsi immediatamente per individuare soluzioni alternative, garantendo il mantenimento dell’attuale organizzazione della sede di via Goito”. (Com)