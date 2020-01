Governo: Ronzulli (FI), maggioranza in lite continua mentre economia ristagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un nuovo giorno, una nuova lite. Anche oggi si parla più di come la maggioranza è sul punto di implodere sotto il peso delle sue contraddizioni su giustizia, sicurezza e politica internazionale piuttosto che del grido di allarme lanciato da Confcommercio secondo cui l'economia è in stagnazione e il reddito disponibile delle famiglie italiane resta stabile, sotto al livello di guardia". E' quanto afferma, in una nota, il vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli. "Non c'è un piano per far ripartire il Paese e creare nuova occupazione, ma propongono sanatorie per gli immigrati clandestini: mai è stato così grande il differenziale tra domande degli italiani e risposte del governo", aggiunge.(Com)