Colombia: governo sollecita nuovamente a Cuba estradizione vertici Eln

- Le autorità colombiane hanno sollecitato a Cuba l’estrazione di Nicolas Rodriguez, alias Gabino, leader del gruppo armato Esercito di liberazione nazionale (Eln), condannato per sequestro aggravato e su cui pesa un ordine di cattura internazionale. La richiesta è stata trasmessa dall’alto commissario per la pace, Miguel Ceballos. Insieme a Gabino Bogotà chiede anche l’estradizione di altri tre dirigenti dell’Eln: Aureliano Carbonel, Alirio Sepúlveda e Pablo Beltran. Non è la prima volta che il governo colombiano sollecita a L’Avana l’estradizione dei vertici del gruppo armato. Cuba ha ospitato i colloqui di pace tra governo colombiano ed Eln, interrotti all'indomani della rivendicazione da parte dei guerriglieri dell'attentato contro l'accademia di polizia di Bogotà dello scorso 17 gennaio, costata la vita a 23 cadetti. (segue) (Mec)