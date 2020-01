Assago (MI): incidente in un cantiere edile, grave operaio 44enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Segue) È di origini kossovare l'operaio di 44 anni precipitato da un'altezza di 4 metri dopo che il cestello del carrello elevatore su cui stava lavorando si è ribaltato per cause ancora da accertare. L'uomo, che si trovava in un cantiere edile nel comprensorio Milano Fiori, ha riportato un trauma cranico e sospette fratture alle gambe. Secondo quanto riferito è grave ma non in pericolo di vita. Sulla vicenda procede la polizia locale di Assago.(Rem)