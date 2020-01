Difesa: Polonia, acquisto F-35 statunitensi avverrà entro la fine di gennaio

- I negoziati relativi all’acquisto di aerei da combattimento statunitensi F-35 sono ormai conclusi: restano solo da definire gli ultimi dettagli. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa del paese esteuropeo, Mariusz Blaszczak, in un’intervista all’emittente “Polskie Radio”. “L’accordo, che prevede l’acquisto di 32 aerei tra i più moderni al mondo, sarà firmato entro la fine di gennaio”, ha detto, sottolineando il contributo della Polonia alle attività della Nato e ricordando che il paese è tra quelli che hanno destinato con successo il due per cento del Pil al settore della difesa. “I nostri rapporti con gli Stati Uniti sono cruciali: la loro presenza in Polonia ci protegge da potenziali aggressioni”, ha spiegato Blaszczak.(Vap)