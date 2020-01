Giustizia: Costa (FI), su prescrizione Bonafede proponga soluzione seria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Signor ministro Bonafede, scommettiamo che il 27 gennaio, in Aula, sarà lei ad essere isolato e a finire in minoranza? Scommettiamo che tantissimi deputati della maggioranza, quando avranno l'opportunità di esprimersi liberamente, manderanno in soffitta la sua riforma? Scommettiamo che i veri garantisti non accetteranno di essere complici dell'omicidio del processo penale?". E' quanto afferma, in una nota, Enrico Costa, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Giustizia del movimento azzurro. "Signor ministro, ha ancora 10 giorni di tempo per proporre una soluzione seria. Ci lavori. E lasci perdere il ridicolo 'lodo Conte', che non diventerà mai legge", aggiunge. (Com)