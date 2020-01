Roma: tenta di rapinare una farmacia ma viene messo in fuga da una dottoressa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha tentato di rapinare una farmacia in via Antoni Ciamarra, in zona Cinecittà, ma nonostante il coltello in mano è stato messo in fuga dalla dottoressa e poi arrestato dalla Polizia. E' successo nella serata di ieri quando un uomo travisato con un passamontagna ed un cappellino nero, ha tentato di razziare la farmacia. La pronta reazione della dottoressa, che lo ha affrontato con un bastone, ha evitato il furto costringendo alla fuga il malvivente. Questi è stato anche inseguito da un dottore e da due dipendenti della farmacia, prima di essere fermato dagli agenti della Polizia in via Alfredo De Luca, angolo Muraccio dell'Archetto. Indosso a B.S., i poliziotti hanno trovato il berretto e lo scaldacollo mentre il coltello, gettato nei pressi di via Fosso di Santa Maura, è stato recuperato e sequestrato. Arrestato, il 34enne romano dovrà rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria di tentata rapina aggravata. (Rer)