Romania: Iohannis, continueremo a lavorare per adesione Schengen e adozione euro

- La Romania prenderà ulteriori misure per l'adesione all'area Schengen ed all'euro. Lo ha detto oggi il presidente romeno, Klaus Iohannis, in occasione della riunione annuale con i capi delle missioni diplomatiche accreditate a Bucarest. "Continueremo ad agire per l'adesione all'area Schengen, che contribuirà in modo significativo a migliorare la sicurezza dell'intera area di libera circolazione dell'Unione; e anche a far parte dell'area dell'euro quando saranno soddisfatte tutte le condizioni", ha affermato il capo dello Stato. (Rob)