Educazione: a Milano il progetto "L'Università va all'asilo", universitari insegnano ai piccoli stili di vita corretti (2)

- L'iniziativa, partita a gennaio 2018 con il nome "nidi sicuri", coinvolgerà entro l'anno un totale di 3mila educatori. La prontezza degli insegnanti è sempre fondamentale, come nel caso di qualche giorno fa quando un'educatrice ha praticato la manovra di Heimlich su un bambino che rischiava di soffocare. L'iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione della Fondazione Buzzi, dell'ospedale Buzzi e del Rotary (RC Duomo). Il Comune di Milano aderisce anche alla procedura di somministrazione dei farmaci salvavita a scuola: sono oggi 275 i bambini e le bambine con particolari patologie per cui le famiglie hanno chiesto la somministrazione di farmaci salvavita nei servizi all'infanzia e che possono contare sull'aiuto dei loro educatori, che si attivano su base volontaria, in caso di emergenza. A febbraio l'amministrazione metterà a disposizione dei suoi educatori ed educatrici anche un incontro formativo/informativo sull'epilessia nei bambini da 0 a 6 anni, grazie alla disponibilità del Centro Regionale Epilessia dell'ASST Santi Paolo e Carlo. "La scuola - dichiara l'assessora all'Educazione Laura Galimberti - deve essere un luogo sempre più sicuro per i bambini e le bambine. Ringraziamo i molti partner che hanno reso possibili i progetti, che sono diventati ormai buone pratiche nella realtà delle scuole. La serenità delle famiglie e il benessere dei più piccoli sono i nostri obiettivi e l'impegno quotidiano degli educatori e delle educatrici cui va il nostro più grande grazie". (com)