Grecia: Commissione Ue autorizza proroga a 31 maggio regime garanzia banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha autorizzato la proroga del regime di garanzia greco per gli enti creditizi fino al 31 maggio 2020 ai sensi delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che la situazione di liquidità delle banche greche sta gradualmente migliorando, ma rimangono ancora delle sfide. In tale contesto, la Commissione ha riscontrato che la proroga del regime di garanzia è in linea con le norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, vale a dire la comunicazione sul settore bancario del 2013, in particolare perché la misura prolungata è mirata, proporzionata e limitata nel tempo e nella portata. La Commissione autorizza i sistemi di garanzia sulle passività delle banche per periodi successivi di sei mesi al fine di poter monitorare gli sviluppi e adeguare le condizioni di conseguenza. Il regime è disponibile per le banche senza deficit di capitale. La Commissione europea ha ricordato che il sistema di garanzia greco è stato inizialmente approvato nel novembre 2008 e che l'autorizzazione del sistema è stata prorogata più volte, l'ultima a giugno 2019. (Beb)