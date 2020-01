Romania: investimenti fino a 10,1 miliardi di euro dal Patto ecologico europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania è tra i principali beneficiari del meccanismo di transizione equo, progettato per aiutare l'Europa a diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Lo afferma la stampa di Bucarest, sulla base delle stime della Commissione europea presentate agli Stati membri dell'Ue. Secondo tali stime preliminari, la Polonia sarebbe il principale beneficiario del meccanismo per una transizione equa, dato che trarrebbe beneficio da investimenti per circa 27 miliardi di euro; poi c'è la Germania, con investimenti per 13,4 miliardi di euro; la Romania con 10,1 miliardi di euro; la Repubblica ceca con 7,8 miliardi di euro. Il meccanismo per una transizione equa prevede un pacchetto di sostegno finanziario e pratico di almeno 100 miliardi di euro. La Polonia, paese che fa affidamento sul carbone per oltre l'80 per cento della sua produzione di elettricità, trarrebbe beneficio da oltre un quarto degli investimenti totali. (segue) (Rob)