Romania: investimenti fino a 10,1 miliardi di euro dal Patto ecologico europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invitiamo gli Stati membri a identificare le regioni bisognose del denaro e del nostro sostegno pratico e a lavorare con la Commissione su un piano concreto per il cambiamento", ha affermato Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per il Patto verde europeo in occasione della presentazione del Meccanismo per una transizione equa. Il piano di investimenti per il Patto verde europeo mobiliterà i fondi dell'Ue e creerà un quadro favorevole per facilitare e stimolare gli investimenti pubblici e privati necessari per la transizione verso un'economia neutrale dal punto di vista climatico, verde, competitiva e inclusiva. Per completare altre iniziative annunciate nel Patto ecologico, il piano si basa su tre dimensioni: finanziamento, facilitazione e sostegno pratico. Per quanto riguarda il finanziamento, si desidera mobilitare, nel prossimo decennio, un importo di almeno un miliardo di euro che rappresenti investimenti sostenibili. (segue) (Rob)