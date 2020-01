Romania: investimenti fino a 10,1 miliardi di euro dal Patto ecologico europeo (3)

- La quota maggiore finora della spesa del bilancio dell'Ue per azioni per il clima e l'ambiente consentirà di attrarre fondi privati, visto che un ruolo chiave deve essere svolto dalla Banca europea per gli investimenti. Per quanto riguarda l'agevolazione, si prevede di fornire incentivi per lo sblocco e il reindirizzamento di investimenti pubblici e privati. L'Ue fornirà agli investitori strumenti, collocando le risorse finanziarie sostenibili al centro del sistema finanziario e faciliterà gli investimenti sostenibili da parte delle autorità pubbliche, incoraggiando il "greening" del bilancio e gli appalti pubblici e escogitando modalità per facilitare le procedure di approvazione degli aiuti di Stato alle regioni interessate dalla transizione equa. (Rob)