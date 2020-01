Slovacchia: presidente Caputova a diplomatici, 2020 sia anno di riconciliazione e dialogo

- Il 2020 dovrebbe diventare un anno di riconciliazione e di dialogo tra le nazioni. Lo ha detto la presidente slovacca, Zuzana Caputova, nel suo discorso agli ambasciatori, incaricati d'affari e rappresentanti di organizzazioni internazionali ricevuti al Palazzo presidenziale di Bratislava. Stando all'agenzia di stampa "Tasr", Caputova ha parlato tra le altre cose delle imminenti elezioni politiche slovacche. "Spero che la voce della polarizzazione e dell'odio non vinca, anche se parla ad alto volume", ha dichiarato, dicendosi fiduciosa che qualsivoglia nuovo governo opererà responsabilmente e difenderà i valori europei ed euroatlantici. Il capo dello Stato ha detto a proposito del 2019 di essere rattristata "dal vedere come l'ignoranza, la volgarità, l'aggressione e la manipolazione siano cresciute nella nostra comunicazione e nelle nostre azioni. Il conflitto è diventato un metodo di lavoro". Caputova fa appello agli slovacchi affinché non perdano fiducia nelle istituzioni, perché "per ogni individuo corrotto ci sono numerosi giudici, procuratori e poliziotti onesti". Al nuovo esecutivo andrà anche il compito di rafforzare queste istituzioni, invece di indebolirle. E' qualcosa che per la presidente deve avvenire non soltanto in Slovacchia, ma anche al di là dei suoi confini: "Dobbiamo prevenire la spirale di aggressione e violenza che si è manifestata recentemente in Medio Oriente". (Vap)