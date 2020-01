India-Ue: oggi e domani Borrell a Nuova Delhi

- Oggi e domani l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, sarà a Nuova Delhi per una visita bilaterale in India e per partecipare all'annuale Dialogo Raisina. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna. Oggi, Borrell terrà il discorso di chiusura sul contributo dell'Unione europea alla pace e alla sicurezza globali, a margine del quale avrà una serie di incontri bilaterali con altri partecipanti, tra cui il ministro degli Affari esteri dell'Australia, Marise Payne, il ministro delle Relazioni internazionali e della cooperazione del Sudafrica, Naledi Pandor, e il ministro degli Affari esteri delle Maldive, Abdulla Shahid. (segue) (Inn)