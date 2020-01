Russia: Zjuganov (Partito comunista), non sosterremo Mishustin senza conoscere suo programma

- Il gruppo parlamentare del Partito comunista alla Duma di Stato (camera bassa del parlamento) non può sostenere la nomina di Mikhail Mishustin all’incarico di primo ministro della Federazione Russa visto che la composizione del consiglio dei ministri e il suo programma non sono stati resi noti. Lo ha dichiarato ai giornalisti il leader del Partito comunista, Gennadij Zjuganov. "Non possiamo votare a favore (di Mishustin) in questo momento perché non conosciamo la composizione della squadra e non sappiamo quale programma presenterà", ha dichiarato Zjuganov.(Rum)