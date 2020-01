Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo nella notte e al mattino nuvoloso o molto nuvoloso sulla Pianura, seguiranno dal pomeriggio ampie schiarite. Su Alpi e Prealpi prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili. Precipitazioni assenti, eccetto pioviggini non escluse in mattinata sui settori appenninici e adiacenti. Minime in lieve calo, massime in moderato aumento. In Pianura valori minimi tra 0-3 °C, massimi tra 8-11°C.(Rem)