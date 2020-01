Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sereno o poco nuvoloso nella prima parte del giorno. Seguirà un aumento delle nubi a partire dai settori occidentali e meridionali fino a cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni deboli in serata su Pianura occidentale e Appennino, in possibile estensione nella notte ai settori alpini e prealpini. Neve oltre i 1000 metri. Minime in calo, massime stazionarie. Valori minimi in Pianura intorno a 0°C, massimi intorno a 9°C. (Rem)