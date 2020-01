Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessora all’Educazione Laura Galimberti interviene alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative realizzate dall’amministrazione, in collaborazione con diversi partner, sul tema della salute nei servizi educativi comunali. Partecipano inoltre Ida Salvo, membro esecutivo del Cda della Fondazione Buzzi, Claudio Palerma, socio del Rotary di Milano e presidente dell’associazione R4H – Rotarians4healt, Claudia Paola Bruna Dellavia, professore associato di Anatomia Umana e presidente del corso di laurea in Igiene Dentale del Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche dell’Università degli Studi di Milano, Maria Paola Canevini, professore ordinario del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli studi di Milano e direttore dell’Unità Operativa Complessa di NeuropsichiatriaInfantile - Centro Regionale Epilessia, Maria Paola Granelli, medico chirurgo e membro del Rotary Club Duomo. Presenti anche i rappresentanti di Fondazione di Comunità Milano.Palazzo Marino - sala stampa 'Franco Brigida’, piazza della Scala 2 (ore 11.00)Gli assessori Filippo Del Corno (Cultura) e Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data) partecipano alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa di cleaning e plogging “Ghe Pensi MI” realizzata da Retake Milano, Fondazione Fragiacomo e Sorgenia, che coinvolgerà monumenti e luoghi storici della città, parchi e giardini cittadini.Palazzo Marino - Sala stampa, piazza della Scala 2 (ore 12.00)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 16.30)L’assessore all’Urbanistica del Comune di Milano Pierfrancesco Maran, il presidente della Triennale di Milano Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano e il direttore artistico di Triennale Milano Lorenza Baroncelli presentano i vincitori della call for ideas, lanciata lo scorso ottobre 2019, per lo sviluppo di un Public Program che animerà l’Urban Center nel 2020.Triennale di Milano, viale Alemagna 6 (ore 18.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla presentazione del progetto "La Scuola dei Quartieri". A illustrare le diverse opportunità offerte dal progetto l’assessora alle Politiche per il Lavoro e Attività produttive Cristina Tajani (dalle ore 18)Teatro di comunità Alfredo Chiesa, via San Cristoforo 1 (ore 18.45) (segue) (Rem)