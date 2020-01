Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli partecipa all'evento 'Intesa Sanpaolo: motore per lo sviluppo sostenibile e inclusivo'. Nel corso dell'incontro saranno presentati i risultati e gli obiettivi dell'impegno di Intesa Sanpaolo per il sociale, i giovani, l'ambiente, la cultura e l'innovazione.Centro Congressi Fondazione Cariplo, via Romagnosi 8 (ore 10.00)L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi partecipa alla presentazione ufficiale della nuova edizione 'My Selection' di McDonald's, la linea di hamburger premium selezionati da Joe Bastianich e realizzati con selezionati ingredienti DOP e IGP dei Consorzi italiani.Spazio Base, via Tortona 54 (ore 10.30)L'assessore della Regione Lombardia alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini interviene alla presentazione dell'iniziativa 'Ghe pensi mi' organizzata dall'associazione Retake onlus di MilanoPalazzo Marino, Sala Brigida, piazza della Scala 2 (ore 12.00)L'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, partecipa all'inaugurazione dell'impianto metano il "Gigante 200°".Impianto metano 'il Gigante 200°', Montanaso Lombardo/Lodi (ore 13.00)L'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, partecipa al convegno dell'Aicg (Associazione italiana centri di giardinaggio). Al centro del convegno il tema 'I Centri di giardinaggio fanno squadra per diventare protagonisti dell'economia che cambia'.Centro congressi Ville Ponti, piazza Litta 2 - Varese (ore 14.30)L'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni interviene alla commissione speciale sull'autonomia, presideuta da Mauro Piazza di Forza ItaliaPalazzo Pirelli, Sala Alda Merini, via Fabio Filzi 22 (ore 17.00)Dibattito dal titolo “Il patto sporco. Dibattito sulle 5.250 pagine della sentenza trattativa Stato-mafia”. Intervengono Antonino Di Matteo, Francesco Del Bene, Salvatore Borsellino e Angelo Garavaglia Fragetta. Apre i lavori il consigliere regionale del M5S Luigi Piccirillo. Modera l’incontro Marco Lillo e per le conclusioni interviene Monica Forte, presidente della Commissione regionale Antimafia della Lombardia e consigliera del M5S Lombardia.Palazzo Pirelli - Auditorium Gaber, piazza Duca D'Aosta 3 (ore 17.00)L'assessore della Regione Lombardia alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità Stefano Bolognini interviene all'inaugurazione di 'Care leavers, appartamenti per l'autonomia', il nuovo servizio del Comune di Olgiate Olona (Varese) realizzato in collaborazione con l'Azienda speciale consortile per i servizi alla persona 'Medio Olona' e la cooperativa sociale 'La banda onlus'. L'incontro, aperto alla cittadinanza, prevede anche l'intervento del professor Gustavo Pietropolli Charmet sul tema 'La relazione adolescente-adulto davanti alla sfida di crescere'.Teatrino di villa Gonzaga, via Luigia Greppi 4 - Olgiate Olona/Varese (ore 17.30)Seminario “Facciamo il punto sulla situazione in Lombardia e sulle nuove iniziative della rete civica”, organizzato da Elisabetta Strada (Consigliere regionale Lombardi Civici Europeisti) e Carlo Alberto Rinolfi (Coordinatore Gruppo Ecoambiente di Alleanza Civica del Nord). Partecipano Antonello Ciotti (presidente Corepla), Marinella Levi (docente del Politecnico di Milano), Valter Molinaro (Coop Lombardia) e Niccolò Carretta (consigliere regionale Lombardi Civici Europeisti e presidente della Commissione di Inchiesta sui rifiuti in Lombardia).Palazzo Pirelli - Sala Gonfalone, via Fabio Filzi 22 (ore 18.00) (segue) (Rem)