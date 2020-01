Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.VARIEAppuntamento "Intesa Sanpaolo motore per lo sviluppo sostenibile e inclusivo". Dopo i saluti d'apertura da parte del presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, spazio al ceo e consigliere delegato Carlo Messina che illustra nel dettaglio il ruolo della Banca per il Paese e i territori, e a Rob Kapito, presidente di BlackRock. Al termine delle tavole rotonde, Paola Pisano, ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, interviene sul tema dell'innovazione come fattore di competitività del Paese.Centro Congressi Fondazione Cariplo, via Romagnosi 8 (ore 10.00)Evento di lancio della terza edizione di My Selection, la linea di hamburger premium creati da McDonald's e selezionati da Joe Bastianich, che quest'anno si rinnova ulteriormente per continuare a valorizzare il Made in Italy. All'evento partecipano Mario Federico, amministratore delegato di McDonald's, Joe Bastianich e Nicola Cesare Baldrighi, presidente di OriGin Italia.Base Milano, via Tortona 54 (ore 10.30)Convegno “Il Welfare Aziendale visto dai lavoratori”, in cui vengono presentati i risultati della prima indagine indipendente sulla valutazione e l’utilizzo del welfare aziendale da parte dei lavoratori. All'evento partecipano, tra gli altri, Cristina Tajani, assessore politiche del lavoro comune di Milano, Massimo Bonini, segretario generale della Camera del lavoro di Milano, Piero Gnudi, presidente Nomisma, Luigi Scarola, responsabile sviluppo territoriale e welfare nomisma, Roberto Ghiselli, segretario confederale Cgil.Fondazione Stelline - Sala Leonardo, corso Magenta 61 (ore 11.00)Anteprima stampa della mostra "Da de Chirico a Vedova”, a cura di Stefano Bosi, Valerio Mazzetti Rossi, Enzo Savoia. Con la consulenza scientifica di Fabio BenziGalleria Bottegantica, via Manzoni 45 (ore 12.00)Il cardinale Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, e Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa, segretario generale della Muslim World League, partecipano al convegno "L'uomo del dialogo. Il cardinale Jean-Louis Tauran".Università Cattolica del Sacro Cuore - Aula Magna, largo Gemelli 1 (ore 17.00)Primo incontro di "E se domani. Cinque scelte per recuperare il presente", ciclo itinerante di incontri pubblici che parte da Milano. Erica Vernold Miller, esperta di educazione inclusiva, teoria della resilienza, multiculturalità e strutture familiari non tradizionali dialoga con lo psicoanalista Luigi Zoja e con lo scrittore Rocco Civitarese. Modera Cinzia Poli, conduttrice radiofonica, accompagnato da Carmen Pellegrino, storica, e Philip di Salvo, esperto di rivoluzione digitale.Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio 5 (ore 18.30)MONZACerimonia ufficiale di posa delle Pietre d'Inciampo, promossa in collaborazione con il Comitato Pietre d'Inciampo MB, alla quale prende parte anche l'artista tedesco Gunter Demnig. Le due pietre monzesi sono dedicate alla memoria dei coniugi Alessandro Colombo e Ilda Zamorani.via Prina 19 (ore 11.00) (Rem)