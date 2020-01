Nato: Stoltenberg oggi e domani in visita a Sigonella

- Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg si recherà in visita in Italia, alla base aerea di Sigonella, per partecipare alla cerimonia di consegna del velivolo a pilotaggio remoto Alliance Ground Surveillance (Ags). Lo riferisce un comunicato stampa dell'Alleanza atlantica, secondo cui saranno presenti a Sigonella anche il presidente del comitato militare della Nato, maresciallo dell'aria Stuart Peach, e il comandante supremo delle forze alleate in Europa (Saceur), generale Tod Wolters. (Beb)