Pa: Dadone, grande sfida sarà introdurre nuove competenze

- "La grande sfida sarà introdurre nuove competenze nella pubblica amministrazione, personale con qualifiche differenti”. Lo ha detto Fabiana Dadone, ministro della Pubblica amministrazione ed esponente del Movimento cinque stelle a "Radio anch'io", su Rai Radio1. “Stiamo lavorando sulla procedure di semplificazione dei tempi per espletare un concorso perché questo è un problema per sopperire ai vuoti - ha sottolineato - . Bisogna snellire le procedure senza perdere nell'efficienza. Bisogna essere intransigenti con chi sbaglia ma bisogna concentrarsi anche e soprattutto su chi va bene, potenziare i reparti che funzionano. Dobbiamo fornire un'immagine diversa, non siamo pessimi nel servizi. Bisogna avere un approccio positivo".(Com)