Siria: lo Stato Islamico uccide nove militari dell’esercito di Damasco nel governatorato orientale di Deir ez Zor

- Lo Stato Islamico (Is) ha ucciso nove militari dell’esercito siriano nel governatorato orientale di Deir ez Zor il. Lo riferisce l’emittente emiratina “al Arabiya”. I nomi di otto soldati uccisi erano già stati pubblicati il giorno dell’attacco, mentre ieri, 15 gennaio, è stata resa nota la morte del generale Mohamed Fakro. Tutte le vittime dell’attacco sarebbero membri della guardia presidenziale del capo dello Stato siriano Bashar al Asad. Secondo l’Osservatorio siriano dei diritti umani (Sohr), basato a Londra, i morti tra le fila delle forze armate di Damasco sarebbero 332 da marzo 2019 a oggi, mentre più di un centinaio sarebbero i miliziani dello Stato Islamico uccisi. Al marzo dello scorso anno risale la presa dell’ultima roccaforte dello Stato islamico in Siria, il villaggio di Baghuz, sul corso dell’Eufrate nei pressi del confine iracheno. La sconfitta dello Stato Islamico a opera delle forze a maggioranza curda sostenute da Washington non ha determinato la fine degli attacchi di Is, succedutisi a opera di cellule sparse che hanno approfittato del progressivo disimpegno statunitense nell’area e del ridispiegamento dei combattenti curdi in risposta all’operazione turca “Sorgente di Pace” cominciata nell’ottobre 2019. (Res)