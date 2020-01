Senato: Perilli (M5s), maggioranza senza adeguata rappresentanza in Giunta per regolamento

- La maggioranza non gode di una "rappresentatività adeguata" all'interno della giunta per il Regolamento del Senato. Lo ha detto il presidente dei senatori del M5s, Gianluca Perilli, durante il suo intervento in Aula a Palazzo Madama in merito alla data per la votazione in giunta delle Elezioni e delle immunità sul caso Gregoretti che vede coinvolto il leader della Lega, Matteo Savlini. Sui "supplementi istruttori, su questo dovremmo discutere", ha chiarito Perilli secondo cui "quando si vede che la maggioranza non ha rappresentatività adeguata, come prescritto dallo stesso regolamento, vogliamo sia fatta nel plenum che lo stesso regolamento prescrive".(Rin)