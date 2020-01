Asean: i ministri degli Esteri si riuniscono in Vietnam

- I ministri degli Esteri dell'Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, saranno impegnati oggi e domani (16 e 17 gennaio) in un ritiro a porte chiuse a Nha Trang, in Vietnam, paese che quest’anno detiene la presidenza di turno. “Asean coesa e reattiva” è il filo conduttore dell’agenda delineata dal governo vietnamita, che ha preparato le bozze di 14 iniziative. Gli altri Stati membri sono il Brunei, la Cambogia, le Filippine, l’Indonesia, il Laos, la Malesia, il Myanmar, Singapore e la Thailandia. Per quanto riguarda le prossime riunioni ministeriali, i ministri della Difesa si riuniranno dal 18 al 20 febbraio e poi di nuovo dal 14 al 18 ottobre. Dal 24 al 27 marzo ci sarà l’incontro dei ministri delle Finanze. Seguirà quello dei titolari dell’Economia (dal 22 al 29 agosto). Sarà poi la volta dei ministri dell'Energia (dal 28 settembre al 2 ottobre). Il Vietnam ospiterà i due vertici annuali dei capi di Stato e di governo dell’Associazione, il primo dal 6 al 9 aprile a Da Nang e il secondo dall’11 al 15 novembre ad Hanoi. È inoltre previsto a metà maggio l’incontro plenario dell’Assemblea interparlamentare. (Fim)