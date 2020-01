Imprese: Cciaa, nell'area metropolitana di Milano sono 3mila in più in un anno

- Crescono le imprese a Milano città metropolitana, secondo i dati della Camera di commercio sono 306 mila, circa 3 mila in più in un anno, con un aumento dell'1 per cento. Prosegue la crescita in quattro anni, che raggiunge quota + 4,6 per cento. Traina la crescita nel 2019 la città (+1,6 per cento e +6,7 per cento in quattro anni) rispetto alla cintura (+0,1 per cento e +1,6 per cento) formata dagli oltre cento comuni. Tra i primi comuni con oltre 1.300 imprese, crescono San Donato (+1,6 per cento), Parabiago (+1,5 per cento), Lainate (+1,4 per cento), Legnano (+1 per cento) e Sesto San Giovanni (+0,7 per cento). Il 59,6 per cento delle imprese si concentra nel capoluogo (183 mila) mentre quasi 124 mila hanno scelto di insediarsi nella cintura (il 40 per cento del totale). Tra i primi comuni per numero di imprese attive, dopo Milano (182.610), vengono Sesto San Giovanni (5.522 imprese) e Legnano (5.169). Seguono Cinisello Balsamo (4.801) e Rho (3.650). Tra i primi anche Cologno Monzese (3.414), Paderno Dugnano (3.106), Rozzano (2.504), San Giuliano Milanese (2.462) e Bollate (2.381). Emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati del registro delle imprese relativi alle sedi di impresa attive al terzo trimestre 2019, 2018 e 2015. Nell'area metropolitana sono due milioni gli addetti ed è di circa 500 miliardi il fatturato annuale. "Nel bilancio di inizio anno della Camera di commercio - spiega Marco Dettori, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - l'area metropolitana milanese mostra un andamento positivo dal punto di vista imprenditoriale. È costante la crescita delle imprese in questi anni, che hanno superato la quota di trecentomila unità e proseguono la loro corsa. La capacità di Milano di rafforzarsi dal punto di vista imprenditoriale è fondata su un'economia che riesce ancora a innovarsi e aperta al contributo di chi vuole realizzare una propria idea. Milano mantiene il proprio ruolo come città attrattiva a livello nazionale e all'estero". (segue) (com)