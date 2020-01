Imprese: Cciaa, nell'area metropolitana di Milano sono 3mila in più in un anno (2)

- Per il peso che riveste il settore alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio, i primi comuni sono Trucazzano (con il 10 per cento delle imprese che appartengono alla categoria e in cui trovano sede anche tre alberghi), Mediglia e Bellinzago (circa 10 per cento), Bubbiano, Cassinetta, San Colombano (9 per cento), Cassano d'Adda e Cuggiono (entrambi con anche due alberghi, 9 per cento). Tra i primi per peso anche Milano (7 per cento). Quelli in cui le imprese femminili hanno più peso sono San Vittore Olona (24 per cento delle imprese rosa), Inveruno, Robecchetto, Castano Primo, Cerro al Lambro (23 per cento). A Milano il dato è del 17 per cento, in linea con l'area metropolitana. I più etnici per peso delle imprese straniere sul totale sono Baranzate (48,8 per cento), Pioltello (32 per cento), Lacchiarella e Cinisello (29 per cento) e Sesto (28 per cento). A Milano il peso è del 17 per cento rispetto alla media territoriale del 16 per cento. (com)