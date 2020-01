Stadio Roma: difensori De Vito fanno opposizione ad accorpamento processi

- Marcello De Vito, presidente del consiglio comunale di Roma, è presente nell'aula dell'ottava sezione penale del tribunale di Roma dove si discute la riunificazione dei processi che lo vedono imputato per corruzione in relazione ai fatti del nuovo Stadio della Roma, al processo principale che vede imputato l'imprenditore Luca Parnasi ed altre 12 persone. I suoi legali hanno fatto opposizione e il collegio si è riunito in camera di consiglio per decidere. (Rer)