Senato: question time di Conte rinviato al 6 febbraio

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferirà al Senato per il question time il 6 febbraio, alle ore 15. Lo ha comunicato il presidente Maria Elisabetta Casellati durante i lavori in Aula. In precedenza, la stessa Casellati aveva annunciato che il question time con il premier, insieme alle mozioni sull'emergenza climatica e su plastic e sugar tax, avrebbero avuto luogo in un'altra data. (Rin)