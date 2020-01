Bolivia: Onu saluta con favore estensione mandato Anez fino a nuove elezioni

- Le Nazioni Unite hanno salutato con favore la decisione del Tribunale costituzionale della Bolivia di prorogare il mandato della presidente ad interim Jeanine Anez fino alle prossime elezioni, in programma il 3 maggio. La decisione, si legge in un comunicato a firma di Jean Arnault, inviato personale del segretario generale Onu Antonio Guterres, “è in armonia con il consenso nazionale sulla necessità di andare a elezioni come unica via legittima per superare la crisi”. In questo modo “il processo è saldamente avviato", ha aggiunto. (segue) (Brb)