Bolivia: Onu saluta con favore estensione mandato Anez fino a nuove elezioni (2)

- Il Tribunale costituzionale della Bolivia ha dato ieri il via libera al progetto di legge per estendere il mandato della presidente ad interim Jeanine Anez e dei membri del parlamento fino alle prossime elezioni, in programma il 3 maggio. Il mandato di Anez, subentrata al dimissionario Evo Morales, è in scadenza il prossimo 22 gennaio. Il nuovo turno elettorale segue le contestate elezioni del 20 ottobre scorso, che hanno portato alle dimissioni del presidente Evo Morales, arrivate il 10 novembre su pressione delle forze armate. Conosciuto il rapporto preliminare dei tecnici dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), che denunciava "vizi" nelle procedure di voto e di scrutinio delle elezioni presidenziali, Morales annunciava il rinnovo delle autorità elettorali e un ritorno del paese alle urne. L'annuncio, tuttavia, non è bastato a interrompere la protesta in corso nel paese. (segue) (Brb)