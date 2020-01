Università: Manfredi, competenze digitali devono essere trasversali

- "Abbiamo sempre investito poco nell'orientamento. Spesso i ragazzi fanno scelte non meditate. Io credo che vada fatto un investimento importante su un orientamento attivo nell'ultimo anno delle scuole superiori per fare in modo che i ragazzi facciano una scelta più consapevole". Lo ha dichiarato Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca, poco fa su Rai Radio1 a Centocittà condotto da Ilaria Amenta, Gianluca Semprini e Duccio Pasqua. "Dobbiamo fare in modo che le competenze digitali siano delle competenze trasversali - ha proseguito Manfredi - Oggi il digitale si usa in qualsiasi campo del sapere. Per questo serve una riforma dell'offerta didattica universitaria che vada in questa direzione in modo da riuscire a preparare meglio i giovani per il mondo del lavoro. Dobbiamo essere in grado di innovare nella formazione. Oggi tanti laureati in filosofia o sociologi con le competenze giuste sono competitivi nel mondo digitale".(Ren)