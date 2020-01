Iraq: agente di polizia ucciso nella sua abitazione a Baghdad

- Un agente di polizia dell’Iraq è rimasto ucciso in un attacco armato nella sua abitazione a Baghdad. Lo riferisce ad “Agenzia Nova” una fonte locale. L’attacco è avvenuto nel quartiere di al Ma’mal, nella zona orientale della capitale. Secondo le prime ricostruzioni, uomini armati non identificati si sono introdotti nell’abitazione dell’agente e hanno aperto il fuoco contro l’uomo, uccidendolo sul colpo. Le autorità hanno aperto un’indagine sul caso, che avviene in un momento di grande tensione all’interno del paese. (Irb)