Slovacchia: autorità fermano ex procuratore generale Trnka per abuso d’ufficio

- L'Agenzia nazionale anticrimine slovacca (Naka) ha fermato l'ex procuratore generale Dobroslav Trnka questa mattina accusandolo di abuso d’ufficio. Lo riferisce il quotidiano "Sme", aggiungendo che Trnka è stato trasferito nella città di Nitra per essere interrogato, e che a seguito delle indagini la magistratura deciderà se confermare la custodia cautelare. Stando alle informazioni diffuse, il fermo è stato disposto a seguito della diffusione di un video in cui Trnka discute una serie di casi del suo ufficio assieme all’allora ministro delle Finanze e leader politico di Direzione-Socialdemocrazia, Jan Pociatek. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Dennik N", l'incontro risale al gennaio del 2009. A voler installare la telecamera nell'ufficio di Trnka è stato l'imprenditore Marian Kocner, attualmente sotto processo come mandante dell'omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata. Peter Toth, ex giornalista ed ex membro dei Servizi d'informazione slovacchi (Sis), ha confermato ieri durante un'udienza del processo che Kocner gli aveva chiesto di procurargli una telecamera nascosta nella forma di un cofanetto per gioielli, che Trnka ha poi aiutato Kocner a installare nel suo ufficio. (Slb)