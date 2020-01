Roma: frana su un palazzo a Castel Giubileo, 11 persone salvate dai Vigili del fuoco (2)

- Sul luogo della frana, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenute anche le pattuglie della Polizia locale del gruppo Nomentano. I caschi bianchi in queste ore si stanno occupando delle persone che necessitano di assistenza alloggiativa a seguito dello sgombero disposto dai vigili del fuoco. Sono 4 gli appartamenti al momento non agibili: sette fra gli undici residenti hanno manifestato la necessità di un alloggio alternativo e per questo si stanno adoperando gli agenti del Nae della Polizia locale, insieme agli operatori della Sala operativa sociale. Sul posto anche protezione civile e tecnici Acea, poiché la frana potrebbe essere stata provocata dalla rottura di una tubazione. (Rer)