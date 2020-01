Tunisia: leader Qalb Tounes Karoui, consultazioni in corso con Ennahda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le prime due forze politiche della Tunisia, il movimento islamico moderato Ennahda e il partito laico Qalb Tounes, non vi è “alcuna ostilità” e sono tuttora in corso “consultazioni” dopo la mancata fiducia al governo del premier incaricato Habib Jemli. Lo ha dichiarato il presidente di Qalb Tounes, il proprietario di “Nessma Tv” ed ex candidato alle presidenziali Nabil Karoui, riferendo del suo incontro di ieri con il leader di Ennahda Rachid Ghannouchi, presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp). “Non siamo arrivati a un accordo, ma le consultazioni sono ancora in corso”, ha fatto sapere Karoui, assicurando che il prossimo governo dovrà “rappresentare tutti i tunisini e tutti i partiti politici”. La scorsa settimana l’esecutivo proposto da Jemli (nome indicato da Ennahda al presidente della Repubblica Kais Saied) è stato bocciato dall’Arp con 134 voti contrari, 72 favorevoli e tre astenuti. Secondo l’articolo 89 della Costituzione, se il parlamento non accorda la fiducia al governo il capo dello Stato avvia entro dieci giorni una nuova tornata di consultazioni tra le forze politiche, le coalizioni e i gruppi parlamentari, al fine d’indicare nel giro di formare un nuovo esecutivo nel giro di un mese. (Tut)