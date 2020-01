Armenia-Usa: ministro Badasyan incontra ambasciatore Tracy, focus cooperazione e riforme

- Il ministro della Giustizia armeno, Rustam Badasyan, ha incontrato oggi l’ambasciatore degli Stati Uniti nel paese caucasico, Lynne Tracy, con cui ha discusso i risultati ottenuti nel quadro della cooperazione bilaterale portata avanti nel corso del 2019. Lo si apprende da una nota del dicastero di Erevan, in cui si aggiunge che le due parti hanno ribadito di essere determinate a rafforzare ulteriormente la cooperazione nel 2020. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Armenpress”, il ministro ha aggiornato l’ambasciatore e la sua delegazione sul corso delle riforme anticorruzione e di sicurezza che il governo di Nikol Pashinyan sta portando avanti. Tracy, di contro, ha valutato positivamente l’incontro e confermato il sostegno di Washington al processo di riforma attualmente in corso in Armenia. (Res)