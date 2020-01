Russia: Corte dei conti, premier designato Mishustin comprende bene situazione nel paese

- Il primo ministro designato della Federazione Russa, Mikhail Mishustin, ha una buona percezione del contesto imprenditoriale nazionale e delle sfide della digitalizzazione, e sarà sicuramente in grado di bilanciare la situazione nel paese. Lo ha dichiarato il presidente della Corte dei conti di Mosca, Aleksej Kudrin, nel suo intervento alla seconda giornata del Forum di Gaidar nella capitale russa. “Ha sicuramente una buona percezione della situazione attuale relativa alle imprese, e sono sicuro che sarà in grado di bilanciare gli interessi dello Stato con quelli dell’economia”, ha detto Kudrin, sottolineando che durante il suo incarico di direttore del Servizio tributario federale Mishustin ha elaborato una serie di meccanismi di amministrazione fiscale che hanno affrontato in maniera efficace i principali problemi che interessano l’attività aziendale. (Rum)