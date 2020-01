Hong Kong: nel 2019 visitatori in calo del 14,2 per cento (2)

- "L'Hktb ha già lanciato promozioni in numerosi mercati a corto raggio, tra cui India, Indonesia, Filippine, Corea del Sud e Thailandia, e presto estenderemo tali promozioni ad altri mercati come il Giappone e i mercati a lungo raggio", ha aggiunto Pang. Nel frattempo, "stiamo lavorando instancabilmente a un'importante promozione globale che ricostruirà l'immagine del turismo di Hong Kong e aiuterà il nostro settore del turismo a riprendersi", ha aggiunto il funzionario. L'Hktb ha dichiarato di aver lanciato una nuovissima campagna tattica denominata "Hong Kong è On" all'inizio del mese scorso per promuovere oltre 500 offerte interessanti su una piattaforma online dedicata, che copre voli, hotel, ristoranti, negozi, attrazioni. "La campagna è stata promossa in vari mercati per attirare visitatori a Hong Kong. Dal suo lancio, abbiamo ricevuto un feedback positivo sulla campagna", ha sottolineato Pang, spiegando che le offerte saranno costantemente aggiornate per incoraggiare le spese di visitatori e locali a avvantaggiare diversi settori a Hong Kong. (segue) (Cip)