Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, giovedì 16 gennaio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.45 - Campus ITCILO, viale Maestri del Lavoro 10: l'assessore Pironti è presente all'inaugurazione del servizio di shuttle a guida autonoma OLLI.Ore 9.30 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della III Commissione (pres.Andrea Russi) e la I Commissione (pres.Marco Chessa). Odg: Verifica Mozione "Promozione della responsabilità sociale d'impresa".Ore 11.30 - Assessorato Sport corso Ferrucci 122: l'assessore Finardi interviene alla conferenza stampa di Thai Boxe Mania Yokkao 45-46.Ore 11.30 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della IV Commissione (pres.Fabio Versaci) la Commissione Diritti e pari opportunità (pres.Marina Pollicino) e la II Commissione (pres.Roberto Malanca). Odg: Audizione del disability manager della Città di Torino con presentazione della sua relazione semestrale.Ore 14 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della II Commissione (pres.Roberto Malanca). Odg: 1) Delibera "Intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento in Torino, via Guido Reni, 96 interno 118"; 2) Delibera "Ampliamento e ristrutturazione di tettoia uso parcheggio motoveicoli all'interno del complesso Csi Piemonte in corso Unione Sovietica, 214."Ore 16 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della Commissione Decentramento (pres.Maura Paoli). Odg: Audizione dei presidenti di Circoscrizione in merito alle problematiche relative alle Commissioni di quartiere. (segue) (Rpi)