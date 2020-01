Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte (2)

- .REGIONEGiuntaOre 10, Costigliole Saluzzo, Municipio, il presidente Cirio e l'assessore Gabusi partecipano ad un incontro sulla viabilità localeOre 11, Asti, Aula Magna Uniastiss, il vicepresidente Carosso partecipa al convegno "Alimentazione e Tutela della Salute"Ore 11.30, Verzuolo, il presidente Cirio e l'assessore Gabusi partecipano ad un incontro per il protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, Comune di Verzuolo e Burgo spaOre 15, Torino, via Bertola 34, l’assessore Caucino incontra i rappresentanti di Anci PiemonteOre 16, Torino, Assessorato alla Sanità, corso Regina Margherita 153, il presidente Cirio e l’assessore Icardi incontrano i presidenti provinciali degli Ordini dei Medici.REGIONEConsiglioOre 10, visita di Palazzo Lascaris da parte della Scuola elementare Dal Piaz di Torino.Ore 11, visita di Palazzo Lascaris da parte della Scuola media Duca d'Aosta - Schweitzer di Torino.Ore 15, Sala delle Bandiere, direttivo della Federazione piemontese dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (Aiccre). Interviene il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia. (Rpi)