Kazakhstan: presidente Tokayev riceve segretario del Gruppo di Stati contro la corruzione

- Il presidente del Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ha ricevuto il segretario esecutivo del Gruppo di Stati contro la corruzione (Greco) Gianluca Esposito. È quanto riferito dall’ufficio stampa del presidente. Durante l'incontro sono state discusse l'adesione del Kazakhstan al Greco, nonché le prospettive di cooperazione con il Consiglio d'Europa. Tokayev ha espresso gratitudine al Consiglio d'Europa per il sostegno all'adesione del nostro paese al Greco e ha sottolineato l'importanza della cooperazione con questa organizzazione nella lotta alla corruzione. “Siamo molto seri nel partecipare alle attività di questa organizzazione. Riteniamo che questo sarà molto importante nel dare ulteriore impulso ai nostri sforzi nella lotta alla corruzione, così come altre cose che influenzano negativamente il nostro sviluppo”, ha affermato Tokayev. A sua volta, Esposito ha osservato che la cooperazione tra Kazakhstan e il Greco sarà reciprocamente vantaggiosa per entrambe le parti. "L'adesione del Kazakhstan non solo promuoverà i principi e i meccanismi per combattere la corruzione, ma migliorerà anche il clima degli affari e migliorerà la sfera dei servizi pubblici", ha affermato il segretario esecutivo del Greco. (Res)