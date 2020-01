Iraq: vertici istituzionali chiedono accelerazione per nuovo governo

- I vertici istituzionali iracheni (presidenza della Repubblica, del Consiglio e del parlamento) sottolineano la necessità di accelerare la formazione del nuovo governo e di portare avanti il percorso di riforme. Una dichiarazione della presidenza della Repubblica di Baghdad afferma che "durante l'incontro dei rappresentanti delle tre istituzioni (Barham Salih, Adel Abdul Mahdi e Mohammed al Halbusi) avvenuto ieri nel Palazzo della pace di Baghdad, è stato deciso di continuare a perseguire gli interessi dell'Iraq e a garantire la sua posizione nazionale equilibrata nelle crisi regionali e internazionali". La nota aggiunge che "è stata sottolineata l'importanza di accelerare la formazione del nuovo governo e di portare avanti le riforme in materia politica, economica e per il ripristino dei servizi, in modo da preservare la sovranità dell'Iraq e la sicurezza degli iracheni di fronte al terrorismo". La dichiarazione sottolinea che "l'incontro si è concentrato sulla necessità di tener conto della preoccupazione per la sovranità nazionale, preservandola da interferenze esterne e prevenendo che si verifichino eccessi in questo senso". (Irb)