Russia: Putin crea un gruppo di lavoro che si occuperà della riforma costituzionale

- Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che istituisce un gruppo di lavoro che si occuperà di redigere gli emendamenti alla Costituzione. È quanto si apprende dal sito web del Cremlino. Secondo il documento, verrà formato un gruppo di lavoro per stilare le proposte di modifica della legge fondamentale del paese avanzate ieri dal capo dello Stato durante il suo messaggio annuale al parlamento. A copresiedere il gruppo saranno Andrei Klishas, attuale presidente della commissione del Consiglio della Federazione sulla legislazione costituzionale, e Pavel Krasheninnikov, presidente dell'analoga commissione della Duma di Stato, Taliija Khabrieva, direttore dell'Istituto di legislazione e diritto comparato presso il governo della Federazione Russa. Il gruppo sarà composto in totale da oltre 70 persone. Il presidente Putin ha in programma un primo incontro con il gruppo già nella giornata odierna, secondo l'ufficio stampa del Cremlino. Ieri 15 gennaio, parlando all'Assemblea federale, Putin ha sottolineato che la Costituzione del 1993 è un testo ancora da mantenere come punto di riferimento ma che necessita di alcuni cambiamenti, in particolare per quanto riguarda la divisione dei poteri. L’annuncio del capo dello Stato ha determinato le dimissioni del premier russo, Dmitrij Medvedev, e dell’intero esecutivo da lui guidato. Al posto di Medvedev, Putin ha nominato Mikhail Mishustin, sinora presidente del Servizio tributario federale, all’incarico di premier. Il governo guidato da Mishustin – che oggi attende l’approvazione della Duma – dovrà condurre il paese in questa fase di transizione costituzionale. (Rum)