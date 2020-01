Libia: segretario generale Onu Guterres chiede “forte sostegno” alla Conferenza di Berlino

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato un appello alla Comunità internazionale affinché fornisca "un forte sostegno" alla conferenza che si terrà a Berlino domenica prossima, 19 gennaio, sulla pace in Libia. Il numero uno dell’Onu ha invitato "le parti in conflitto a fermare le ostilità tra loro”, spiegando che la dichiarazione che sarà rilasciata dalla conferenza “ruoterà attorno a sei assi”. In un rapporto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Guterres ha esortato tutte le parti in guerra a "accelerare il rafforzamento della cessazione incondizionata delle ostilità raggiunta sotto gli auspici dei presidenti di Russia e Turchia e ad impegnarsi costruttivamente nel raggiungimento di questo obiettivo, anche nel quadro del processo di Berlino". Guterres ha sottolineato che la dichiarazione che sarà rilasciato dalla conferenza di Berlino si concentrerà su sei assi: "cessazione delle ostilità e cessate il fuoco permanente; attuazione dell'embargo sulle armi; riforma del settore della sicurezza; ritorno al processo politico; riforma economica; rispetto dei diritti umani". La Germania ha invitato alla conferenza sulla Libia a livello di capi di Stato e di governo Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Repubblica del Congo, Italia, Egitto, Algeria, oltre a rappresentanti di Nazioni Unite, Unione africana, Unione europea e Lega araba. Sono stati invitati anche il premier del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Sarraj, e il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar. (Res)