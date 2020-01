Libia: Haftar incontra a Bengasi delegazioni locali dopo i colloqui di Mosca

- Il comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, è arrivato giovedì sera a Bengasi, capoluogo della Cirenaica, nel mezzo di un ricevimento ufficiale a cui hanno partecipato diverse delegazioni locali. L'ufficio informazioni dell'Lna ha annunciato che una volta arrivato, Haftar ha tenuto una riunione con una serie di leader militari e di sicurezza, ministri del governo ad “interim” non riconosciuto dalla Comunità internazionale (ma de facto in carica in Cirenaica), rappresentanti dei consigli comunali e capi tribali. L'ufficio informazioni, sottolinea l’emittente libica “218 tv”, non ha precisato quale fosse il paese in cui si trovava Haftar dopo che ha lasciato Mosca due giorni fa. Secondo alcune fonti stampa, al momento non confermate, l'uomo forte della Cirenaica si sarebbe recato in Egitto dove ieri il presidente Abdel Fatah al Sisi ha inaugurato una nuova base militare sul Mar Rosso, alla presenza del vice comandante supremo delle forze armate degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan, erede al trono di Abu Dhabi. Egitto ed Emirati sono considerati i maggiori sponsor internazionali del generale Haftar. (Bel)