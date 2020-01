Cina: premier Li, paese garantirà crescita economica entro livello ragionevole

- La Cina continuerà a monitorare le sue politiche macroeconomiche nel 2020 per garantire che la crescita rimanga entro un intervallo ragionevole. Lo ha affermato il primo ministro cinese, Li Keqiang, nel corso di un incontro tenutosi ieri su una bozza del rapporto di lavoro del governo, al quale hanno partecipato studiosi e imprenditori. Li ha dichiarato che il paese accelererà la creazione di un ambiente commerciale orientato al mercato, basato sullo stato di diritto e internazionalizzato. Nella stessa giornata il vicepremier Liu He, in occasione della sua visita negli Stati Uniti, ha riferito che secondo le stime il prodotto interno lordo cinese del 2019 dovrebbe essere cresciuto di oltre il sei per cento e che i dati di gennaio indicano una prospettiva economica migliore del previsto. "La Cina approfondirà ulteriormente le riforme interne e si aprirà al mondo esterno", ha aggiunto Liu. (segue) (Cip)