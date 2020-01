Libia: Sarraj discute dei colloqui di Mosca con alcune delegazioni locali a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, ha incontrato alcune delegazioni locali a Tripoli, per discutere dei recenti colloqui a Mosca su un cessate il fuoco e dei preparativi per la Conferenza di Berlino in programma domenica. Secondo l'ufficio stampa del Gna, Al Sarraj ha incontrato diversi leader politici e militari, incluse "le forze di supporto", in riferimento ai gruppi armati che difendono Tripoli dall’avanzata dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica che assedia la capitale dallo scorso 4 aprile. "I discorsi delle delegazioni hanno affrontato gli ultimi sviluppi politici e militari nella crisi libica e i tentativi di risolverla politicamente, l'accordo di cessate il fuoco a Mosca e la prossima conferenza di Berlino che si terrà il 19 gennaio", ha aggiunto l'ufficio stampa. La Germania ha invitato alla conferenza sulla Libia a livello di capi di Stato e di governo Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Repubblica del Congo, Italia, Egitto, Algeria, oltre a rappresentanti delle Nazioni Unite, dell’Unione africana, Unione europea e Lega araba. Sono stati invitati anche Sarraj e Haftar. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato un appello alla Comunità internazionale affinché fornisca "un forte sostegno" alla conferenza di domenica. (Lit)